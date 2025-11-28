Janja Lesar, znana widzom z programu „Taniec z Gwiazdami”, ujawniła w wywiadzie dla portalu Kozaczek.pl, że rozstała się z wieloletnim partnerem Krzysztofem Hulbojem. Tancerka przyznała, że po raz pierwszy w życiu chce pobyć sama. To jeszcze nie koniec, bo w tej samej rozmowie zdradziła, czy mogłaby być w związku jednopłciowym!

Janja Lesar wprost o związku z kobietą

W wywiadzie Kozaczka Janja Lesar została zapytana, czy wyobraża sobie związek jednopłciowy. Od tygodni spekuluje się o jej relacji z Katarzyną Zillmann, a ich wspólne pocałunki w "Tańcu z gwiazdami" i poza nim tylko podsycały dyskusje. Czy zatem Lesar wyobraża sobie bliską relację z kobietą?

Tak, oczywiście. Miałam wcześniej epizody z kobietami. Nie takie poważne, ale jak byłam nastolatką, wiadomo, pewnie każdy trochę eksperymentował

Lesar podkreśliła, że czuje się dobrze w relacjach z ludźmi, niezależnie od ich płci.

Tak życie mnie jakoś prowadziło, że miałam szczęście, że dobrze się miałam do tej pory. Czułam się zawsze dobrze z ludźmi, z którymi jestem. Mam szczęście do ludzi tak ogólnie i też jestem dla nich dobra

Janja Lesar potwierdza rozstanie

W tej samej rozmowie Janja Lesar potwierdziła również, że po przeszło 20 latach rozstała się z ukochanym.

Mój związek po prostu trochę się zmienił. Po raz pierwszy chcę pobyć sama. Miłości są bardzo różne. Wiem, że moja miłość, którą dzielę z Krzysztofem, nie jest warunkowa. (…) Chcę tak pierwszy raz w życiu

Wygląda na to, że życie osobiste tancerki przechodzi ostatnimi czasy istną rewolucję, czego ona sama nie zamierza ukrywać.

Warto przypomnieć, że jeszcze kilka tygodni temu nic nie wskazywało na to, by związek Janji miał się zakończyć. Cała uwaga opinii publicznej skupiła się na rozpadzie relacji Katarzyny Zillmann z partnerką, a także na rozwijającej się przyjaźni wioślarki z Lesar. Jak ta zdradziła w rozmowie z Kozaczkiem, pozostają w stałym kontakcie również po zakończeniu "Tańca z gwiazdami".

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami", fot. VIPHOTO/East News

