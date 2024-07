Czy Jan Młynarski żałuje straconego czasu, że nie miał większego kontaktu z tatą?

I tak i nie. Żałuję, że nie był inny. I że nie miałem kontaktu z ojcem, który był inny. Pewnie przekazałby mi dużo więcej, mielibyśmy wspólne wspomnienia. Może dałby mi poczucie bezpieczeństwa, bo nigdy go nie miałem. To wpłynęło na moje życie i relacje z ludźmi. A ponieważ był jaki był trudny, to ta relacja dużo mnie kosztowała, nie żałuję że nie mieliśmy dużo więcej wspólnych chwil.