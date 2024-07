Po długiej chorobie zmarł satyryk, artysta kabaretowy i autor ponad 2 tysięcy tekstów - Wojciech Młynarski. Jaki był prywatnie? W Dzień Dobry TVN artystę wspominali: jego była żona Adrianna Godlewska oraz przyjaciele: aktor Marian Opania i Dariusz Michalski. Czym Wojciech Młynarski ich zaskakiwał, a czym zadziwiał?

ZDJĘCIA Z POGRZEBU WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO: Tłumy żegnają Wojciecha Młynarskiego, wśród nich jego dzieci: Agata, Paulina i Jan

Adrianna Godlewska zaczęła od słów, które dawno temu napisał dla niej były mąż. Chciała pokazać, że Młynarski tekstami wyrażał uczucia.

Dziewczyno, żono, ukochana. Dziewczyno przy nadziei popatrz dookoła jak do ciebie świat się calutki śmieje. Czekaliśmy wtedy na Paulinę - powiedziała Godlewska w studiu DDTVN. - Tak wyrażał uczucia, tym co pisał. Tak przekazywał swoje uczucia związane z domem, przyjaciółmi czy światem dookoła. Myśmy bardzo dużo ze sobą rozmawiali, bo wiele lat jeździliśmy razem (z kabaretem) i oprócz tego, że się człowiek kocha, to myśmy ze sobą rozmawiali na szczęście - powedziała Godlewska.