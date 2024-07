1 z 9

Ciągle ciężko w to uwierzyć... Wojciech Młynarski nie żyje. Zmarł w wieku 76 lat. Żegnają go bliscy, przyjaciele i niezliczone rzesze wielbicieli jego talentu. Wszyscy znali Jego piosenki, a jakie było Jego życie?

Wielki twórca przebojów miał trzy życiowe partnerki, ale to z pierwszą żoną i największą jego miłością miał troje dzieci. Adrianna Godlewska opowiedziała o swoim życiu z Wojciechem Młynarskim w swojej książce "Jestem, po prostu jestem".

Pobrali się w Komorowie 26 września 1964 roku. Pani Adrianna płakała ze wzruszenia, a po mszy podszedł do niej wujek jej męża, przytulił i powiedział:

Przeżyjesz jeszcze wiele ciężkich chwil, ale pamiętaj, że zawsze będę po twojej stronie.

Jak się poznali Młynarski i z żoną Godlewską?

Adrianna Godlewska najpierw poznała siostrę Wojciecha Młynarskiego Barbarę. Kiedy organizował jeden ze swoich kabaretów poprosił siostrę, żeby poznała go ze swoją piękną koleżanką. Adrianna Godlewska już wtedy pomyślała, że to będzie jej mąż. Okazało się jednak, że Młynarski już ma narzeczoną, co nie przeszkadzało mu podrywać Adriannę. Miłość wygrała i szybko wzięli ślub. Na świat przyszła Agata Młynarska, a 5 lat potem młodsza córka państwa Młynarskich, Paulina. Dziećmi i domem zajmowała się opiekunka i gosposia w jednej osobie, pani Hela, która nawet została matką chrzestną Pauliny Młynarskiej.

Wojciech Młynarski robił karierę. Pisał piosenki, występował z kabaretem Dudek. W kabarecie występowała również Adrianna Godlewska. Powodziło im się bardzo dobrze. Mieszkali na ulicy Siennej, przeprowadzili się do segmentu. Mieli wartburga, wakacje spędzali w Jastarni. W roku 1973 zbudowali dom w Kościelisku, by poprawić zdrowie dzieci. Potem przeprowadzili się na ulicę Łowicką. Tam Adrianna Godlewska po raz pierwszy zaobserwowała u męża symptomy choroby.

Z dnia na dzień odporność psychiczna mojego męża załamała się – wspomina w książce.

Miał brać leki, ale nie chciał ich brać.

