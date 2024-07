W najnowszym wydaniu magazynu "Zwierciadło", które ukazało się dzień po śmierci Wojciecha Młynarskiego, znalazł się wywiad z jego synem, Janem Młynarskim. Znany perkusista opowiedział o relacjach z ojcem. Padły mocne słowa!

ZDJĘCIA Z POGRZEBU WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO: Tłumy pożegnały Wojciecha Młynarskiego, wśród nich jego dzieci: Agata, Paulina i Jan

Wojciech Młynarski zmarł 15 marca w wyniku ciężkiej choroby. Syn Jan był z nim do samego końca - trzymał go za rękę:

Dzień po śmierci ojca w sprzedaży pojawiło się nowe wydawanie "Zwierciadła", a w nim wywiad z Janem, m.in. o relacjach z ojcem. Jak się okazuje, w ostatnich latach nie były one najlepsze. Panowie nie mieli kontaktu nawet przez kilka lat:

Syn Młynarskiego mówi wprost o tym, że pan Wojciech nie do końca wiedział, jak być ojcem:

Ojciec się wprowadzał, wyprowadzał, jako dziecko trochę się go bałem. Nie mieliśmy więzi. [...] Mój ojciec nie wiedział, jak być rodzicem. Nasz dom nie był poukładany. Wszystko było kompulsywne [...)] U nas nie było żadnego planu. Do dzisiaj nie umiem planować [...] Był czas, że ojca długo nie było w domu, później rodzice się rozwiedli, mieszkaliśmy z mamą w różnych miejscach. Ojciec na co dzień specjalnie się mną nie interesował. A jak się interesował, to przyjeżdżał pod dom i zabierał mnie na obiad - opowiada Jan Młynarski w "Zwierciadle".