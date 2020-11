Kiedy Sylwia Przybysz urodzi drugie dziecko? Janek Dąbrowski zdradził przez przypadek?!

Jan Dąbrowski dość zabawny sposób wygadał się, kiedy zostanie tatą po raz drugi. Niedawno wraz z Sylwią Przybysz poinformowali, że spodziewają się swojego drugiego dziecka. Jak narazie młodzi rodzice nie chcą zdradzać, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka, jednak wiadomo już kiedy maleństwo pojawi się na świecie. Okazuje się, że to już bardzo niedługo!

Jan Dąbrowski zdradził, kiedy urodzi się jego drugie dziecko

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zostali rodzicami małej Poli jeszcze na początku 2020 roku. W pierwszym tygodniu listopada poinformowali fanów, że spodziewają się kolejnego dziecka. Zarówno Sylwia jak i Jan nigdy nie ukrywali, że marzą o wielodzietnej rodzinie a ich wspólne marzenie powoli zaczyna się spełniać. O swoim szczęściu poinformowali w jednym z filmików na Youtubie:

Chcielibyśmy opowiedzieć wam o pewnej istocie, która niedługo pojawi się w naszym życiu. Ale z racji tego, że bardzo dużo pytacie i już się domyślacie, bo ten brzuszek Sysi jest już spory a my nie chcemy tego ukrywać wieczność, to chcemy wam się pochwalić, że już niedługo na świecie pojawi się nasze drugie dziecko - powiedział Jan Dąbrowski

Chwilę później na ich profilach pojawiły się zdjęcia prezentujące ciążowy brzuszek Sylwii z podpisami "3+1". Do tej pory ani Sylwia ani Jan nie zdradzali większej ilości szczegółów. Jednak o tym, kiedy na świecie pojawi się ich trzecia pociecha, szczęśliwy tata poinformował nieoficjalnie i bardzo nietypowy sposób, co bardzo spodobało się internautom. Odpowiedział na zabawny post na profilu Vogule Poland, w którym twórcy tego satyrycznego profilu nawiązali do swoich dwóch filmików typu "commentary" odnoszących się do porodów gwiazd internetu, które zdecydowały się relacjonować go w sieci.

Jan Dąbrowski podchwycił żart i zapytał:

Macie czas w marcu?

Jego komentarz doczekał się ponad 2,5 tysiąca polubień! Czyżby Jan Dąbrowski właśnie w taki sposób wygadał się, kiedy konkretnie odbędzie się poród Sylwii? Wygląda na to, że Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zostaną rodzicami po raz drugi już w marcu 2021 roku.

Pomiędzy Polą, a drugim dzieckiem pary będzie ok. roku i dwóch miesięcy różnicy.