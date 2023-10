Jan Dąbrowski opublikował przepiękny wpis o miłości do swojej córeczki. Jako kochający tata napisał w kilku zdaniach o tym, czego jej życzy i żeby pamiętała o tym, że jest niezwykła, nawet jeśli w życiu nie będzie jej łatwo. Na koniec dodał:

Pamiętaj, że jestem tu dla Ciebie zawsze i wszędzie. Będę Cię wspierać, niezależnie od tego, jaką drogę wybierzesz. Bądź odważna, bądź autentyczna i zawsze pamiętaj, że kocham Cię bezgranicznie ♥️

Internauci nie ukrywają, że płynęły im łzy, gdy czytali ten wpis:

Nigdy, naprawdę nigdy w życiu nie widziałam tak pięknych słów ????❤️ Jasiu jesteś niesamowitym człowiekiem ????

Musicie to zobaczyć.

Jan Dąbrowski w poruszającym wpisie o córeczce

Historia miłości Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz mogłaby być scenariuszem na niejeden film dla nastolatków. Dziś są szczęśliwymi rodzicami ślicznych córeczek Poli. Neli i Jaśminki. Zawsze powtarzali, że marzą o wielodzietnej rodzinie. Sami się również w takiej wychowali. Ich serca są przepełnione miłością. O najbliższych mówią z dumą: ""Mamy bardzo fajne wartości przekazane od naszych rodzin". W tym roku Jan i Sylwia Dąbrowscy świętowali pierwszą rocznicę ślubu. Dąbrowcy zostali także rodzicami po raz trzeci. Dla wielu są wzorem do naśladowania pod kątem wzajemnego szacunku. Jan Dąbrowski dał tego teraz piękne świadectwo. Opublikował zdjęcie z najstarszą córeczką Polą na Instagramie, jednak opis, który do niego dołączył roztopił serca fanów. Jan Dąbrowski napisał do córeczki:

To niesamowite jak pięknie spoglądasz na ten świat, jak dużo kolorów w nim widzisz ♥️

Podążaj za swoimi marzeniami. Niech Twoje serce będzie kompasem, który wskazuje Ci drogę do spełnienia. Nie bój się marzyć wielkich marzeń, bo to właśnie one mają moc zmieniać świat. Pamiętaj, że wszystko, czego naprawdę pragniesz, jest osiągalne, jeśli tylko uwierzysz w siebie i będziesz pracować z determinacją ????

We wpisie nie brakowało również cennych rad. Jan Dąbrowski pisał:

Ważne jest również, abyś nigdy nie bała się wyjść poza swoją strefę komfortu. Bądź odważna w podejmowaniu nowych wyzwań, bo to one uczą nas najwięcej o nas samych i otwierają drogę do nowych możliwości. Niech Twoje życie będzie pełne przygód i niezapomnianych doświadczeń ♥️

Przypominał, że nie zawsze będzie łatwo:

Pamiętaj, że sukces nie zawsze jest łatwy i może wymagać wielu wysiłku i poświęceń. Nie zrażaj się trudnościami, ale traktuj je jako okazję do nauki i wzrostu. Bądź wytrwała, cierpliwa i nieustannie dąż do doskonalenia swoich umiejętności. Niech Twoja determinacja i wytrwałość staną się Twoją mocą, która pokona każdą przeszkodę na Twojej drodze ???????? Ważne jest również, abyś zawsze pozostała wierna sobie. Niech Twoje działania i decyzje wynikają z autentycznego "ja". Nie pozwól, aby inni narzucali Ci swoje oczekiwania czy wyznaczali ścieżkę Twojego życia. Ty jesteś kowalem swojego losu, więc śmiało podejmuj decyzje, które są zgodne z Twoimi wartościami i pragnieniami ♥️

Na koniec dodał, że zawsze będzie ją wspierał:

Na koniec, pamiętaj, że jestem tu dla Ciebie zawsze i wszędzie. Będę Cię wspierać, niezależnie od tego, jaką drogę wybierzesz. Bądź odważna, bądź autentyczna i zawsze pamiętaj, że kocham Cię bezgranicznie ♥️

Internauci są poruszeni miłością Jana i Sylwii Dąbrowskich do ich dzieci. Słowa youtubera do ukochanej córeczki poruszyły ich do tego stopnia, że wprost piszą, że popłynęły im łzy:

- Nigdy, naprawdę nigdy w życiu nie widziałam tak pięknych słów ????❤️ Jasiu jesteś niesamowitym człowiekiem ????

- Piękne i wzruszające słowa Jasiek ????♥️ jesteś wspaniałym tatusiem dla dziewczynek ♥️ Chociaż wiem, że te słowa nie są skierowane do mojej osoby wzruszyłam się, czytając to, coś pięknego????

- Wiem, że opis nie jest skierowany do mnie, ale popłakałam się go czytając, kocham Cię Jasiek i dziękuję że jesteś ♥️

- Co za piękne słowa ???? dziewczynki maja szczęście ze mają takiego tatę jak ty

Trudno nie wzruszyć się ich miłością.

