Jan Dąbrowski obchodzi 25. urodziny! Jakie niespodzianki przygotowała dla niego Sylwia Przybysz?

Jan Dąbrowski pochwalił się, jak spędził swoje 25. urodziny. Sylwia Przybysz zorganizowała dla ukochanego mnóstwo niespodzianek! Zabrała go także to prawdziwego pałacu!

Jan Dąbrowski skończył 29 września 25 lat! Młody influencer mógł się spodziewać, że z tej okazji, jego ukochana Sylwia Przybysz szykuje mu coś niezwykłego! Narzeczona Jasia nie tylko przygotowała wyjątkowy prezent i zorganizowała rozrywki, ale także zadbała o to, by razem z jubilatem mogli spędzić romantyczne dwa dni tylko we dwoje. Na tę okazję Sylwia wybrała piękny pałac, w którym Jan Dąbrowski mógł poczuć się bardzo luksusowo!

25. urodziny Jana Dąbrowskiego. Golf, romantyczna kolacja i kąpiele pod gołym niebem

Sylwia Przybysz dokładnie przemyślała każdy szczegół wspólnego świętowania. Para pierwszy raz od narodzin swojej drugiej córki, Nel, mogła pozwolić sobie na dwudniowy, romantyczny wypad za miasto bez dzieci. W pałacu, będącym jednocześnie resortem SPA czekał parę prawdziwy odpoczynek i regeneracja. Za zakochanymi w końcu pełen obowiązków i pracy czas. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pomału szykują się do ślubu, a ostatnio coraz chętniej pokazują się na ściankach!

Sylwia Przybysz swojego ukochanego zabrała do pięknego pałacu. Przed ich pokojem na jubilata czekały balony w kształcie liczby "25". Jan Dąbrowski miał wiele radości z tej klasycznej, urodzinowej ozdoby. Para zabierała ze sobą balony wszędzie i robiła sobie urodzinowe zdjęcia!

jdabrowsky/Instagram

Sylwia Przybysz wynajęła ogromny, dwupoziomowy apartament. Jan Dąbrowski mógł cieszyć się naprawdę sporą przestrzenią! Sylwia Przybysz pochwaliła się fanom całym wnętrzem. Okazało się, że para miała do dyspozycji aż 4 łóżka, a pokój miał widok na piękny las!

jdabrowsky/Instagram

Pomiędzy różnymi rozrywkami, masażami i atrakcjami SPA, para chlupała się w wodzie pod gołym niebem. Mimo że temperatura wody w jacuzzi nie była najwyższa, nie mówiąc już o temperaturze powietrza, to i tak świetnie się bawili i wypili za zdrowie jubilata po kieliszku prosecco. Ponieważ para świętowała urodziny tylko we dwoje, Sylwia zrezygnowała z klasycznego, wielkiego tortu, a zamiast tego do pięknie przyrządzonego ciastka włożyła urodzinową świeczkę.

sylwiaprzybysz/Instagram

Jedną z rozrywek pary, była gra w golfa. Jan Dąbrowski zdecydował się spróbować tego sportu i bardzo mu się spodobało. Z kolei Sylwia przyznała, że największą radość sprawiło jej... szukanie i znajdowanie wyrzuconych przez graczy piłek!

jdabrowsky/Instagram

Możemy się tylko domyślić, że influencerowi nie jest łatwo kupić prezent. Sylwia Przybysz postanowiła więc sprawić ukochanemu dość zaskakujący upominek. Jan Dąbrowski nie wspominał dotąd, że ma umiejętności barmańskie, ale to może się zmienić dzięki prezentowi Sylwii! Influencer pochwalił się, że dostał profesjonalny zestaw do przyrządzania drinków!