Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz mają powody do świętowania. Przekazali wspaniałe wieści

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski już wkrótce ochrzczą swoją drugą córkę? Wszystko na to wskazuje! Kilka dni temu dumna mama wybrała się do fryzjera żeby zmienić kolor włosów, a teraz pokazała w sieci uroczą, białą sukieneczkę do chrztu. Jaką kreację dla swojej pociechy wybrali szczęśliwi rodzice? Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Mała Nela z pewnością będzie pięknie w niej wyglądać. Mała Nela wkrótce zostanie ochrzczona? Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są rodzicami dwóch córek Poli i Neli. Starsza pociecha pary urodziła się na początku 2020 roku, a ich młodsza córeczka przyszła na świat dokładnie 22 marca tego roku . Dziś Nela ma nieco ponad dwa miesiące i wszystko na to wskazuje, że lada dzień zostanie ochrzczona. Skąd takie podejrzenia? Sylwia Przybysz opublikowała bowiem zdjęcie ślicznej sukieneczki dziewczynki, która idealnie sprawdzi się podczas chrztu. Mała Nela zaprezentuje się w uroczej białej kreacji z długim rękawem, delikatnymi aplikacjami i tiulowym dołem. Sukienkę zdobi mały kwiatuszek w biało-różowym kolorze. Zobaczcie sami, jaką kreację dla córeczki na chrzest wybrali Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski! Czyżby uroczystość miała się odbyć już w najbliższy weekend? My już czekamy na zdjęcia szczęśliwej rodzinki! Przypominamy przy okazji, że po narodzinach pierwszej córki Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski również zbyt długo nie czekali z decyzją o chrzcinach. Szczęśliwi rodzice zorganizowali wówczas uroczystość również ok. 2 miesiące po narodzinach Poli. Chrzest dziewczynki odbył się 8 marca 2020 roku, a Sylwia i Jan pokazali w sieci sporo zdjęć z tego wydarzenia. Zobacz także: Wywiad z Janem Dąbrowskim i Sylwią Przybysz: "Chcemy mieć dużą rodzinę!". A czy często się...