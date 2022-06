Jakub Tolak został tatą! Gwiazdor "Klanu" pokazał zdjęcie maleństwa: "Czas się przywitać"

Jakub Tolak pochwalił się w mediach społecznościowych szczęśliwą nowiną i oficjalnie potwierdził, że razem ze swoją partnerką Zofią Samsel zdecydowali się na ślub. Podróżnik i aktor, który zdecydował się porzucić show-biznes zdradził, że od dawna para planowała ślub i marzyli, aby móc powiedzieć sobie "Tak" w podróży, ale nie było to łatwe. Teraz to się udało i para oficjalnie jest małżeństwem! Jakub Tolak wziął ślub! Jakub Tolak już jakiś czas temu zdecydował się całkowicie odmienić swoje życie i zrezygnował z aktorstwa, przez chwilę zajął się muzyką i został perkusistą, ale ostatecznie swoje szczęście odnalazł jako podróżnik. Gwiazdor "Klanu" razem z partnerką Zofią Samsel podróżuje vanem po świecie i uczynił z tego źródło dochodu. Teraz 39-letni Jakub Tolak zdecydował się na kolejna zmianę w życiu i wziął ślub! Od dawna myśleliśmy o ślubie w podróży. Prawie się udało w Macedonii, jednak ze względu na obecne czasy, proces kompletowania dokumentów wydłużał się tak bardzo, że Macedonię przyszło nam opuścić bez zmiany statusu. 😁 Wczoraj jednak zapakowaliśmy się ponownie do busa i ruszyliśmy w trasę po Polsce. I właśnie od wczoraj mówimy na siebie per "mąż" i per "żona". - napisał Jakub Tolar na Instagramie. Podróżnik wyraził nadzieję w poście opublikowanym na Instagramie, że w ich wspólnym życiu niewiele się zmieni i już czekają na kolejne podróże. Ciekawie jest słyszeć "wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia", w momencie gdy nowe drogi otwierają się przed nami non stop. Te dosłowne. Jeśli mowa o znaczeniu z przenośni, mamy nadzieję że większych zmian w naszej relacji nie zauważymy. Nadal będziemy na siebie uważni i nadal będziemy patrzeć...