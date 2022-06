Wielka radość w rodzinie Kasi Olubińskiej! Dziennikarka, znana widzom przede wszystkim z "Dzień Dobry TVN", wyszła właśnie za mąż. Gwiazda TVN pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z tej pięknej uroczystości. Musimy przyznać, że jej suknia była zjawiskowa! Wiemy, kto zaprojektował ją dla Katarzyny Olubińskiej! Szukasz biżuterii do kreacji, którą zakupiłaś na ślub przyjaciółki? Wejdź na tę stronę i już teraz wykorzystaj kod promocyjny Sinsay . Katarzyna Olubińska wyszła za mąż Kasia Olubińska jest nie tylko reporterką "Dzień Dobry TVN". Śliczna blondynka ma na swoim koncie również książkę pt. "Bóg w wielkim mieście". Ciekawe, czy Kasia zniknie teraz z telewizji ze względu na miesiąc miodowy, który właśnie się rozpoczął. Olubińska 22 czerwca stanęła bowiem na ślubnym kobiercu ze swoim ukochanym, o którym niewiele wiemy. Gwiazda TVN stara się bowiem zachowywać swoje życie prywatne tylko dla siebie. Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy świętują 6. rocznicę ślubu. W sieci pojawiło się piękne zdjęcie pary! Musimy przyznać, że Katarzyna Olubińska w dniu swojego ślubu wyglądała obłędnie. Dziennikarka postawiła na dopasowaną kreację marki Laurelle. Kasia Olubińska dobrała do niej zwiewny welon oraz zjawiskowy bukiet z peonii. Dziennikarka postawiła też na bardzo delikatny makijaż i naturalną fryzurę. Jej mąż to prawdziwy szczęściarz! Młodej parze życzymy dużo miłości! Wyświetl ten post na Instagramie. Żona i Mąż💗🌿🕊Fot. @tolala_ Post udostępniony przez Katarzyna Olubinska (@kasiaolubinska) Cze 23, 2019 o 4:38...