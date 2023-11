1 z 5

Dawid Kwiatkowski to nie tylko największy fan dobrej muzyki, jedzenia, ale i... samochodów! Kwiatkowski gościł ostatnio w studiu "Pytania na śniadanie". Przyjechał na nagranie nowym samochodem. To najnowszy model Lexusa. Chcecie zobaczyć go z bliska i poznać jego dokładną cenę? Zapraszamy do naszej galerii!

Zobacz: Są wyniki oglądalności "The Voice Kids"! Show z Kwiatkowskim lepsze od programu ze Szpakiem?

Więcej: Stylizacje na bogato! Małgorzata Rozenek i Dawid Kwiatkowski kochają złoto. Ale kto lepiej nosi złotą kurtkę? POJEDYNEK