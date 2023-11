Reklama

Ilu widzów przyciągnęła przed ekrany telewizorów pierwsza edycja "The Voice Kids"? Są wyniki oglądalności! Okazuje się, że nowy muzyczny show Telewizji Polskiej był zdecydowanie lepiej oglądany niż ostatnia edycja programu z udziałem dorosłych "The Voice of Poland".

Jaka była oglądalność pierwszej edycji "The Voice Kids"?

Pierwsza edycja "The Voice Kids" okazała się prawdziwym hitem Telewizji Polskiej. "The Voice Kids" zanotowało średnią widownię na poziomie 2,54 miliona widzów, podaje portal Wirtualnemedia.pl. To o 450 tysięcy więcej niż udało się zgromadzić ósmej edycji "The Voice of Poland". Program uzyskał 16,24 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, co dało mu niekwestionowaną pozycję lidera. Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl największą widownię zgromadził finał "The Voice Kids", który oglądało 2,94 miliona osób. Program był emitowany od początku 2018 roku. Dwa pierwsze odcinki TVP2 pokazało 1 stycznia, kolejne - od 6 stycznia do 24 lutego.

"The Voice Kids" to wielki hit Telewizji Polskiej.

