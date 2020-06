Jaki ojciec taki syn! Małgorzata Rozenek pokazała urocze zdjęcie Radosława Majdana i Henia

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przeżywają jeden z najradośniejszych okresów w życiu. Niecały tydzień temu na świat przyszedł ich pierwszy wspólny syn. Razem z Heniem wrócili już do rodzinnego domu i cieszą się swoją obecnością.

Szczęśliwa mama pokazała urocze zdjęcie męża i Henia:

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wreszcie przywitali na świecie swojego upragnionego synka! Teraz ich życie odmieni się o 180 stopni. Pierwsze dni z maluchem z domu są przepełnione szczęściem. Dumna mama opowiedziała jak Radosław sprawdza się w roli kochającego taty. Sama przyznała, że ten widok ją rozczula!

Małgorzata pokazała urocze zdjęcie śpiącego męża i synka:

Zdradziła również jak się ma mały Henio:

Szczęśliwa mama nie ukrywa radości i faktu, że widok męża i syna ją wzrusza:

Kocham ich bardzo ❤️ i powiem Wam szczerze, że jak na nich patrzę razem, na tego mojego wytatuowanego, rock’n rollowego Radzia, który ma w sobie tyle miłości i troski do Henia, to aż się wzruszam, ale może to tylko hormony 😉 Miłego dnia kochani 😘 #dzidziuśmajdana