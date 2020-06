Małgorzata Rozenek-Majdan w sobotni poranek pokazała najnowsze zdjęcie z synkiem! Wraz z Henrykiem przebywają jeszcze w jednym z warszawskich szpitali (w międzyczasie dumny tata, Radosław Majdan, wyprawił pępkowe). Jak się czują?

Małgorzata Rozenek po raz trzeci została mamą 10 czerwca. Na świecie pojawił się synek, który otrzymał imię Henryk. Radosną nowinę przekazał Radosław Majdan - to jego pierwsze dziecko.

To najszczęśliwszy dzień mojego życia😍😍😍dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek❤️ Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny💪 3900 gr / 58 cm 👍 snuje już co do Niego plany😉 treningowe😂 Przed Wami HENIO - napisał dumny sportowiec.