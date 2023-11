Na przyjście na świat dziecka Meghan Markle i księcia Harry'ego czekał cały świat! W poniedziałek 6 maja rano urodził się pierwszy syn tej pary. I choć ciągle nie wiadomo jak będzie miał na imię, wiadomo za to, jaki majątek ma szansę ono odziedziczyć!

Marcin Marcok, ekspert rynku kamieni szlachetnych, w rozmowie z agencją LifeStyle Newseria wycenił majątek rodziny królewskiej tylko na podstawie posiadanej kolekcji diamentów czy innych kamieni. Royal Baby Meghan i Harry'ego jest bardzo daleko w kolejce do tronu - to jednak nie przeszkadza, by mogło odziedziczyć część rodzinnej biżuterii! Zobaczcie, na jakie kwoty jest ona wyceniana!

