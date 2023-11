Księżniczka Charlotte jest znana ze swojego mocnego charakterku. Księżna Kate wielokrotnie podkreślała, że jej córka nie należy do spokojnych dzieci, w przeciwieństwie do księcia George'a. Potwierdzeniem tych słów było nagranie z otwarcia ogrodów projektowanych przez księżną Cambridge. Widać na nim, jak mała księżniczka rozstawia po kątach swoich braci. Niedawno też podczas regat Charlotte zamiast pomachać do fotoreporterów, tak jak prosiła ją mama, pokazała im... język!

Reklama

Teraz okazuje się, że dziewczynka ma nietypowe upodobania, jeśli chodzi o dania. Zobaczcie, jakie są ulubione potrawy księżniczki Charlotte. My jesteśmy bardzo zaskoczeni!

Ulubione dania księżniczki Charlotte

Księżna Kate i książę William w połowie października wybiorą się z oficjalną wizytą do Pakistanu. W związku z tym odwiedzili ostatnio centrum kultury muzułmańskiej Aga Khan Centre w Londynie. Podczas rozmowy o smakach charakterystycznych dla danego kraju Kate zdradziła, że uwielbia kuchnię azjatycką i czasem przygotowuje curry dla swojej rodziny. Księżna jest fanką ostrej wersji, a dla Williama i dzieci gotuje znacznie łagodniejszą. Okazuje się, że Charlotte woli danie swojej mamy i podjada od niej.

Ona naprawdę lubi pikantne potrawy – księżna Kate zdradziła upodobania smakowe swojej córki.

Wcale nie jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją. Widać, że księżniczka Charlotte ma mocną osobowość, a brytyjskie media już od dawna podkreślają, że jest podobna do swojej prababci, królowej Elżbiety II nie tylko z wyglądu, ale również charakteru.

Tylko spójrzcie na te urocze zdjęcia 4-latki! Przypomina wam królową?

Instagram

Charlotte uwielbia zabawy na powietrzu

Instagram

Księżniczka Charlotte poszła w tym roku do szkoły!

East News