Rafał Szatan pamięta, że w święta w domu robiło się fajniej, przyjemniej, błogo...

Uwielbiałem barszcz z uszkami, które lepiła moja babcia. W zeszłym roku poszedłem w jej ślady i postanowiłem też mieć na ten wieczór swoją specjalność. Jest to swojego rodzaju zawijaniec na bazie farszu z kapusty i grzybów w cieście francuskim. Wszystkim bardzo smakuje. Nie mogę natomiast przypomnieć sobie jednak jednego prezentu, który sprawił mi wyjątkową przyjemność w dzieciństwie. Został mi jednak w pamięci pewien ciekawy obrazek. Pewnej Wigilii mój tata powiedział do mnie, mojej siostry Martyny i kuzyna Damiana, byśmy pobiegli do sąsiedniego pokoju wypatrywać pierwszej gwiazdki. On sam w tym czasie sprytnie wychylił się z okna obok i uderzył kijem od szczotki we framugę. Rozległ się okropny huk i my dzieciaki bardzo się przestraszyliśmy. Przerażeni wróciliśmy do salonu, gdzie pod choinką leżały już prezenty dla nas. Tata nam wtedy wytłumaczył, że to pewnie Święty Mikołaj narobił takiego harmidru. Dziś bardzo sam lubię robić prezenty. Dwa lata temu spełniliśmy z Basią marzenie naszej córeczki Hani, która dostała pod choinkę króliczka. Nadała mu słodkie imie Rózia, Różyczka i zwierzątko jest z nami do dziś”