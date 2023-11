Nie milkną echa konfliktu między Pauliną Krupińską-Karpiel a Ewą Chodakowską. Przypomnijmy, że do słownej utarczki między paniami doszło w poprzednim odcinku "Dance, Dance, Dance". Trenerka, oceniając występ byłej miss, skomentowała urodę Pauliny Krupińskiej, zwracając uwagę, że mało przykłada się do tańca. To wywołało najpierw gwałtowną wymianę zdań w mediach społecznościowych, w końcu zarzut kłamstwa i prawdziwą lawinę komentarzy - zobacz szczegóły.

Ewa oddała sprawę do prawnika. W rozmowie z magazynem "Flesz" Paulina Krupińska-Karpiel zapewniła, że ma już dość medialnej przepychanki i nie zamierza się więcej wypowiadać w tej sprawie. Zaangażowała adwokata i przysłała do redakcji oświadczenie. Co napisała?

Oświadczenie Pauliny Krupińskiej-Karpiel

Paulina Krupińska-Karpiel zdecydowała się uciąć wszelkie spekulacje. Oto jej oświadczenie:

Mając na uwadze sytuację, która w ostatnich dniach zaistniała pomiędzy mną a Panią Ewą Chodakowską, chcę podkreślić, iż nigdy nie było moim celem wywołanie konfliktu ani też jego eskalacja. Odnosiłam się wyłącznie do publicznie udostępnionych materiałów przez producentów i takie materiały wykorzystywałam na swoim profilu w social mediach. Chcąc zakończyć na tym etapie dalszą wymianę komentarzy pragnę podkreślić, iż tego samego oczekuję od innych uczestników dyskusji, ponieważ cenię sobie ochronę moich dóbr osobistych.

Po ostatnim, sobotnim odcinku "Dance, Dance, Dance" program opuściły Paulina Krupińska-Karpiel i Klaudia Halejcio. Tak Paulina, jak i Ewa nie nawiązywały do spięcia. Wręcz przeciwnie, dużo było komplementów i uśmiechów.

Jednak jak ustalił magazyn "Flesz" Ewa Chodakowska i Paulina Krupińska-Karpiel kontaktują się teraz przez swoich prawników. Czy to oznacza, że spotkają się w sądzie? Szczegóły w najnowszym magazynie "Flesz".

Paulina Krupińska-Karpiel.