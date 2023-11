Za nami dopiero dwa odcinki "Dance, Dance, Dance", a już na wizji doszło do wielkiej kłótni. Nie pokłócili się uczestnicy o oceny, a do bardzo ostrej wymiany zdań doszło między Ewą Chodakowską, która jest jurorką a Pauliną Krupińską, uczestniczką. Jak informuje sama Ewa Chodakowska w mediach społecznościowych konflikt ma rozwiązać prawnik! Czy faktycznie jest on potrzebny?

Chodakowska kłóci się z Krupińską

Jak kilka dni temu informowaliśmy Ewa Chodakowska w drugim odcinku show ostro skomentowała urodę Pauliny Krupińskiej. Trenerka zarzuciła również modelce brak przygotowania do występu, a także poprosiła ją, aby w następnym odcinku pokazała swoim tańcem, że jej zależy na udziale w show. Tak ostrej krytyki nie spodziewała się Paulina, która odpowiedziała Ewie, że tańczyła pomimo zakazu od swojego fizjoterapeuty. Później na swoim Instagramie napisała, że materiał stacji został tak zmontowany, że jeszcze niektóre przykre słowa Ewy w jej stronę zostały specjalnie wycięte...

Choć emocje powoli opadają po ciętej wymianie zdań między jurorką a uczestniczką, to jak się okazuje konflikt swój finał być może będzie miał w sądzie! Ewa Chodakowska zatrudniła już prawnika. A ten ma udowodnić, jak było naprawdę. Trenerka zarzuca też Paulinie manipulację widzami, cytując wycięte z odcinka wypowiedzi. Przeczytajcie, co napisała Chodakowska w sieci.

24h i sprawa nabiera dystansu, zostawiam za plecami i idę dalej, resztę robi prawnik. Kiedyś przyzwalałam i kiedyś sobie obiecałam: "Nigdy więcej". Manipulacja to też przemoc. A ja mam zerową tolerancję na przemoc - napisała Ewa.

Ewa podkreśliła, że nie tylko jej Paulina zaszła za skórę.

Nie tylko mnie dziewczyna dała się we znaki, ale to we mnie zostały wymierzone działa największe. A że już nie jestem na etapie "takie życie", to walczę o swoje i robię to konsekwentnie do końca - zakończyła Chodakowska.

Czy Paulina Krupińska odpowie na komentarze Ewy? Tego nie wiemy. Jednak jedno jest pewne, jurorzy show nie boją się mówić w programie ostrych słów, które nie do końca podobają się uczestnikom. W najbliższym trzecim odcinku Ida Nowakowska doprowadzi nawet Patricię Kazadi do łez... Czy szykuje się kolejny wielki konflikt?

Czy Paulina i Ewa pogodzą się?

Ewa zatrudniła prawnika!

