Paulina Krupińska (28) trzy miesiące temu została mamą, a już błyszczy na salonach. Kiedy ostatnio pojawiła się na pokazie Bizuu, wszyscy zastanawiali się jak ona to robi, że tak świetnie wygląda? Jakaś nowa cud dieta? A może wielogodzinne treningi na siłowni? Nic z tego!

Oj, jeszcze zostało mi kilka kilogramów, ale zupełnie się tym nie przejmuję. Nie chcę się spinać i na siłę udowadniać wszystkim, że tydzień po porodzie wróciłam do rozmiaru 36. Dlatego nie ćwiczę i nie jestem na żadnej diecie. Za to Tosia bardzo systematycznie mnie „podjada”, no i chodzę na długie spacery. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam tak dotleniona - śmieje się Krupińska