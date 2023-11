Reklama

Książę Harry i Meghan Markle po kilku tygodniach przerwy, znów pojawiają się razem podczas oficjalnych wyjść. Ostatnio Meghan na kilka dni poleciała do Kanady, gdzie spotkała się z przyjaciółmi, a Harry zajął się swoją fundacją. Teraz jednak znów są aktywni. Przed weekendem pojawili się w Victoria Palace Theatre w Londynie i obejrzeli musical "Hamilton". Tym razem podczas spektaklu zbierano pieniądze na fundację Harry'ego, wspierającą nosicieli HIV z Afryki. Harry na scenie pokazał nawet, jak śpiewa ;)

Pod oficjalnej części, aktorzy chcieli zrobić sobie zdjęcie z książęcą parą. Paparazzi byli zachwyceni. Meghan stanęła przed mężem, ale w pewnym momencie zorientowała się, że przez wysokie szpilki może go zasłaniać. Co wtedy zrobiła? Powiedziała: "Widzisz, mój kochany?" Zobaczcie to nagranie!

Meghan i Harry w teatrze:

Nie jest tajemnicą, że Meghan lubi czule zwracać się do męża, ale tym razem zapomniała, że są w miejscu publicznym i przecież nie powinni okazywać sobie uczuć ;) Ponoć Meghan lubi mówić też do męża Haz, a Harry zwraca się do niej Meg. Ładnie?

Meghan i Harry tworzą bardzo udaną parę!

Czasem zapominają się w miejscach publicznych ;)