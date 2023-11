Antoni Królikowski, syn gwiazdorskiej pary Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Pawła Królikowskiego do show-biznesu wkroczył już w wieku 4 lat! Jego pierwszą rolą był mały Wolf Hauser w filmie "Dwadzieścia lat później". Od tego czasu gwiazdor nie rozstaje się z dużym i małym ekranem, przez co my możemy zobaczyć jak przez te wszystkie lata zmienił się aktor! Wiadomo, że będąc nastolatkiem Antek wyglądał zupełnie inaczej, ale czy od momentu osiągnięcia dojrzałości bardzo się zmienił?

Reklama

Zobaczcie zdjęcia Antka Królikowskiego sprzed 10 lat! Pamiętacie z kim na początku przychodził na ścianki?