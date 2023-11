Antek Królikowski już nie ukrywa swojej miłości! Aktor od kilku tygodni spotyka się z Katarzyną Dąbrowską, która nie jest związana z mediami. Gwiazdor na początku nie chciał przedstawiać ukochanej fanom, jednak teraz nie robi już ze związku tajemnicy. Na Instagramie byłego partnera Julii Wieniawy znów pojawiło się zdjęcie z piękną blondynką. Padło wiele ciepłych słów. Zobaczcie!

Antek Królikowski przez blisko dwa lata spotykał się z Julią Wieniawą. Para rozstała się pod koniec ubiegłego roku i każde z nich poszło w swoją stronę. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" związała się z Alkiem Baronem. Natomiast chwilę później Antek zakochał się w Kasi Dąbrowskiej.

- Moja dziewczyna nie jest osobą publiczną i staram się dbać o to by czuła się dobrze w moim towarzystwie. Ona też rozumie, że wykonuję taki zawód jaki wykonuję, więc przychodzi ze mną na imprezę otwarciową OFF Camery, ale nie staje ze mną na ściance - powiedział ostatnio Antek w "Dzień Dobry TVN".