Katarzyna Glinka gorzko o rozwodzie: "Wychowuję dziecko i muszę je oddać..."

Katarzyna Glinka w nowym wywiadzie z Żurnalistą zdecydowała się opowiedzieć o rozwodzie z Przemysławem Gołdonem, z którym doczekała się syna, 10-letniego dziś Filipa. Aktorka "Barw szczęścia" po raz pierwszy tak szczerze opowiedziała o emocjach, jakie jej towarzyszyły osiem lat temu, kiedy rozstawała się z mężem. Jak podzieliła z nim opiekę nad chłopcem? Co było dla niej najtrudniejsze?

Katarzyna Glinka i Przemysław Gołdon po pięciu latach małżeństwa zdecydowali się na rozwód. Małżonkowie doczekali się wspólnego dziecka. W mediach na kilka miesięcy przed oficjalnym ogłoszeniem rozstania pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących kryzysu w związku - para miała udać się na terapię, która ostatecznie nie przyniosła efektu. W 2014 roku odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Glinki i Gołdona.

Teraz aktorka zdecydowała się na szczery wywiad z Żurnalistą, w którym wyznała, że tamten rok był dla niej bardzo trudny. Katarzyna Glinka zdradziła, że zazdrości kolegom i koleżankom po fachu, że potrafią łączyć życie zawodowe z prywatnym.

Rozwód i rozpad rodziny to była bardzo duża porażka. Dla mnie rodzina zawsze była ważna. To, że się to posypało, wiesz... Dzisiaj to jest bardzo proste: no, nie udaje nam się, nie zgadzamy się, dziękujemy, do widzenia. Chciałam mieć rodzinę, to było w moich wizjach i wyobrażeniu, że i kariera, i dziecko, i rodzina jest do pogodzenia. I do dzisiaj zazdroszczę wszystkim, którym udało się to pogodzić - powiedziała ze smutkiem Katarzyna Glinka.