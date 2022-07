Katarzyna Glinka i Jarosław Bieniecki rozstali się! Gwiazda "Barw Szczęścia" załamana: "Brak mi słów"

Katarzyna Glinka pokazała, jak jej partner opiekuje się synem. Internauci zachwycili się uroczym zdjęciem Jarosława Bienieckiego i małego Leo! Dziecko gwiazdy serialu "Barwy szczęścia" przyszło na świat blisko dwa tygodnie temu. Dokładnie 5 maja świeżo upieczona mama przekazała fanom radosną wiadomość. Od tamtej chwili Katarzyna Glinka chętnie pokazuje w sieci piękne zdjęcia swojej najmłodszej pociechy. Teraz opublikowała zdjęcie chłopca i jego taty! To najsłodsze co dziś zobaczycie! Internauci zachwyceni nowym zdjęciem Leo Katarzyna Glinka i Jarosław Bieniecki są parą już od blisko dwóch lat. Według medialnych doniesień para poznała się na sportowej imprezie, podczas której aktorka wzięła udział w maratonie. Nowy partner gwiazdy "Barw szczęścia" jest prezesem Runmageddonu i wielokrotnym medalistą Polski w biegach długodystansowych. Dwa lata po pierwszym spotkaniu pary na świecie pojawił się ich syn Leo. Teraz Katarzyna Glinka pokazała urocze zdjęcie narzeczonego i dziecka! No i padli 🤣😁🤣 na chwilę zostawić Ojca z dzieckiem i nie ma chłopaków . A jak u Was ??? Odsypiacie nieprzespane noce w dzień ? Dobrego weekendu 😁😁 wysypiajcie się i dbajcie o siebie !!! #baby#mom#momlife#tataisyn#tata#- napisała na Instagramie. Na zdjęciu widać, jak Jarosław Bieniecki śpi trzymając na rękach małego Leo. Internauci są zachwyceni wspólną fotką taty i syna! - Mega zdjęcie pozdrawiam zdrówka dla was 😍 - Cudna fotka 😍😍😍 - Cudowny widok💕💖😘🤗- komentują fani. Zobaczcie zdjęcie opublikowane przez Katarzynę Glinkę! Zobacz także: Katarzyna Glinka pokazała zdjęcie synka. Fanka: "Usteczka po mamie" Katarzyna Glinka pokazała zdjęcie narzeczonego i syna. ...