Hailey Baldwin niedawno świętowała swoje 22. urodziny. W tym roku były one wyjątkowe. Towarzyszył jej bowiem najważniejszy mężczyzna w jej życiu - Justin Bieber. To pierwsze urodziny, które Hailey Baldwin obchodziła jako żona. Justin Bieber stanął na wysokości zadania i zadbał o to, aby jego ukochana była szczęśliwa. Modelka pochwaliła się zdjęciami z imprezy na swoim Instagramie. Ten widok może źle wpłynąć na zdrowie psychiczne Seleny Gomez... Zobaczcie naszą galerię i przekonajcie się sami!

