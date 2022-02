Jak Joanna Opozda i Antoni Królikowski nazywają synka? Mają dla niego urocze zdrobnienie

Miniony rok wywrócił życie Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego do góry nogami. Para nie tylko celebrowała swój bajkowy ślub i wystawne wesele, na które przybyły gwiazdy z pierwszych stron gazet, ale też ogłosiła, że ich rodzina niebawem się powiększy. Teraz, gdy poród zbliża się wielkimi krokami, dumna przyszła mama pochwaliła się na Instagramie piękną sesją zdjęciową, podkreślającą jej ciążowe krągłości. Co więcej, zdradziła też imię, jakie wraz z mężem wybrali dla synka! Joanna Opozda i Antoni Królikowski już wybrali imię dla synka Joanna Opozda i Antek Królikowski mają za sobą ekscytujący rok - w sierpniu 2021 roku wzięli huczny ślub , z udziałem wielu gości i gwiazd, min. Małgorzaty Rozenek-Majdan, która na weselu zaskoczyła aż dwiema kreacjami . Już wtedy spekulowano, że aktorzy niebawem zostaną rodzicami. Na oficjalne potwierdzenie tej informacji czekaliśmy kilka tygodni - we wrześniu Joanna na swoim Instagramie wydała poruszające oświadczenie : Tak, to prawda spodziewamy się̨ dziecka. Jesteśmy z tego powodu niezwykle szczęśliwi. Z uwagi na trudne okoliczności zdrowotne, a także nasze przekonanie, że dom ma prawo pozostać domem i w tak specjalnym czasie potrzebny jest przede wszystkim spokój i najbliżsi, świadomie nie podawaliśmy sami informacji o ciąży do wiadomości publicznej - pisała gwiazda. Przez kilka miesięcy gwiazda z dala od mediów przygotowywała się do przywitania na świecie swojej pierworodnej pociechy. Później okazało się, że jej decyzja jest podyktowana przede wszystkim stanem zdrowa aktorki . Dopiero niedawno Joanna Opozda wróciła do publicznego życia, zachwycając wszystkich ciążowymi krągłościami na z okazji imprezy "Marka Roku". Artystka nie tyko coraz śmielej pokazuje się teraz w...