Antoni Królikowski ma co świętować! To urodziny czy baby shower? ZDJĘCIA

Antoni Królikowski miał co świętować! 17 lutego obchodził 33. urodziny, które w weekend postanowił uczcić razem ze znajomymi. W sieci pojawiły się właśnie zdjęcia spod lokalu, w którym odbywała się impreza. Niestety wśród gości zabrakło Joanny Opozdy. Aktorka jest w ciąży, a lada chwila na świecie pojawi się ich wspólny synek Vincent. Antoni Królikowski świętował urodziny. Nie było Joanny Opozdy To wyjątkowy rok dla Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy. Lada chwila zostaną rodzicami. Fani pary z niecierpliwością czekają na radosną nowinę, że mały Vincent jest już na świecie. Luty będzie dla ich rodziny wyjątkowy, ponieważ będą świętować nie tylko Walentynki a także urodziny Antoniego Królikowskiego i prawdopodobnie także małego Vincenta. Niedawno Antoni Królikowski pokazał piękne zdjęcie ciężarnej żony . Joanna Opozda w ostatnim czasie nie udziela się w mediach społecznościowych i w całości skupia na rodzinnym życiu. Będąc w zaawansowanej ciąży nie pojawiła się także na urodzinach ukochanego męża. Zobacz także: Walentynki gwiazd! Wzruszające zdjęcia Rozenek, Lewandowskich, Opozdy, Halejcio... Jak świętowali? Na przyjęciu Antoniego Królikowskiego bawili się m. in. Maja Hirsz czy Magdalena Lamparska, która przyniosła ze sobą paczkę pampersów. Czy ten niewinny podarunek od aktorki to znak, że to nie tylko urodziny, a także baby shower? Zaproszeni goście postawili na luźny styl i wygodę. Sam Antoni Królikowski zdecydował się na własną imprezę przyjść w dresie. Wśród zaproszonych gości była również cała rodzina Antoniego Królikowskiego. Za przyjęciu pojawiła się Małgorzata Ostrowska-Królikowska, brat Jan Królikowski z Joanna Jarmołowicz a także jego siostra z...