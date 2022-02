Joanna Opozda czeka na narodziny dziecka. Ciąża nie była dla niej łatwa: "Nieciekawie było"

"Zdrowie naszego dziecka jest dla nas najważniejsze" - napisała Joanna Opozda. Żona Antoniego Królikowskiego odniosła się do plotek dotyczących jej życia rodzinnego.

Joanna Opozda zabrała głos w sprawie doniesień medialnych dotyczących jej życia prywatnego i po raz pierwszy potwierdziła, że spodziewa się dziecka. Aktorka opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym komentuje informacje o problemach w jej rodzinie i apeluje o uszanowanie jej prywatności. Zobaczcie poruszające oświadczenie Joanny Opozdy! Zobacz także: Małgorzata Ostrowska-Królikowska właśnie potwierdziła ciążę Joanny Opozdy? Joanna Opozda i Antek Królikowski zostaną rodzicami! Joanna Opozda i Antoni Królikowski dokładnie 7 sierpnia br. powiedzieli sobie "tak". Ślub pary odbył się w kościele św. Wojciecha w Warszawie, a Joanna Opozda zachwyciła swoim wyglądem w pięknej długiej sukni w stylu księżniczki. Po romantycznej ceremonii w mediach zaczęły pojawiać się plotki, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski spodziewają się dziecka. Zakochani do tej pory nie potwierdzali tych doniesień, ale teraz Joanna Opozda opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym przyznaje, że jest w ciąży. Joanna Opozda w swoim wpisie zwróciła się do internautów z ważnym apelem. Joanna Opozda martwi się o swoją ciążę i zdrowie Ostatnie dni były dla Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego naprawdę bardzo trudne. W mediach pojawiały się doniesienia dotyczące nieporozumień w rodzinie pięknej aktorki. Joanna Opozda do tej pory milczała i nie komentowała plotek na swój temat, ale teraz zabrała głos i poprosiła o uszanowanie jej prywatności w tym szczególnym dla niej czasie. W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach bolesnymi, głęboko naruszającymi naszą prywatność oraz szerzącymi nieprawdziwe informacje publikacjami medialnymi, zdecydowaliśmy się zabrać głos- zaczęła swój wpis Joanna Opozda. W dalszej części oświadczenie...