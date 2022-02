Joanna Opozda i Antoni Królikowski zostali rodzicami! Gwiazdy ruszyły z gratulacjami

Joanna Opozda i Antoni Królikowski już od ponad tygodnia są szczęśliwym małżeństwem. Na instagramowych profilach aktorów, co chwila pojawiają się nowe zdjęcia z tego pięknego dnia - tym razem gwiazda podzieliła się romantyczną fotografią z mężem, która została wykonana podczas przyjęcia weselnego! W opisie pod zdjęciem znalazły się również "pozdrowienia dla niedowiarków". Zobaczcie, o co chodzi! Zobacz także: Joanna Opozda wzięła ślub! Tak wyglądała jej suknia ślubna Joanna Opozda i Antoni Królikowski na romantycznym zdjęciu z wesela Joanna Opozda i Antoni Królikowski przed rokiem ujawnili, że są parą . Jednak po zaledwie kilku miesiącach od tej nowiny, pojawiła się informacja o ich rozstaniu . Para jednak postanowiła dać sobie drugą szansę i na początku 2021 roku wróciła do siebie. Teraz Joanna Opozda i Antoni Królikowski już zdecydowali się na ślub i 7. sierpnia powiedzieli sakramentalne "tak" w kościele na warszawskiej Woli. To niewątpliwie było jedno z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy w polskim show biznesie. Zobacz także: Antoni Królikowski pochwalił się zdjęciami z wesela! To było piękne przyjęcie! Ceremonia zaślubin była wzruszająca, a przyjęcie weselne, które miało miejsce w pałacu w Zdunowie - jak z bajki. Teraz na instagramowym profilu aktorki, pojawiło się romantyczne zdjęcie z tego dnia. Joanna Opozda i Antoni Królikowski czule na siebie patrzą, a z fotografii aż bije szczęście i miłość! Pod zdjęciem, aktorka napisała kilka słów, które ewidentnie nawiązują do komentarzy hejterów. Niestety, niektórzy internauci już wieszczą rozwód aktorskiej parze - Joanna Opozda już raz zdecydowała się odpowiedzieć niedowiarkom . Teraz...