Czas na małe podsumowanie ostatnich tygodni w polskim show-biznesie pod kątem... młodych rodziców. Baby boom trwa w najlepsze, a więc postanowiliśmy przypomnieć, które z polskich gwiazd zostały rodzicami i jakie imiona dla swoich dzieci wybrały! Przeważają te klasyczne! Zobaczcie sami. Oni zostali rodzicami: Kurscy, Przybysz i Dąbrowski, Hamkało... 25 marca tatą ponownie został Jacek Kurski, prezes TVP. Jego żona, 47-letnia Joanna Kurska urodziła córeczkę, która otrzymała aż trzy imiona: Anna Klara Teodora. Anna to imię po mojej mamie, Klara siostrze mojej mamy, a Teodora to mama dwóch wymienionych wcześniej kobiet. Zawsze czułem wsparcie i modlitwę mojej mamy. Mama wyprosiła to dziecko u Boga. Byłem bardzo szczęśliwy jak Joanna zaproponowała by nasza córka nosiła imię po mojej mamie - powiedział prezes TVP w rozmowie z "Faktem". 22 marca rodzicami po raz drugi została najpopularniejsza power couple polskiej sieci - Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski. 22-letnia piosenkarka urodziła drugą córkę, która otrzymała piękne imię, Nela. Rok wcześniej Sylwia i YouTuber przywitali na świecie Polę! Na początku marca mamą została również Miss Polonia 2010, czyli Rozalia Mancewicz! Jej córeczka dostała pięknie imię Zofia! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Rozalia Mancewicz (@rozamance) Szczęśliwą mamą została...