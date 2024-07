Doda skomentowała plotki na temat ciąży nowej dziewczyny Emila Haidara! Wczoraj okazało się bowiem, że były narzeczony Dody zostanie wkrótce ojcem. Informator jednego z portali plotkarskich stwierdził nawet, że Emil walczy w sądzie z artystką, aby oddała mu wszystkie prezenty... ponieważ "zbiera na wyprawkę". Doda w rozmowie z dziennikarką Super Expressu skomentowała doniesienia o swoim byłym narzeczonym. Jak zareagowała na wieść, że Emil Haidar i jego nowa dziewczyna zostaną rodzicami?

Jak miałam zareagować? Gdyby Emil zachował się po rozstaniu z klasą, to pewnie by mi się zrobiło przykro. Ale że się nie zachował, to tak naprawdę poczułam ulgę. Mam nadzieję, że teraz skupi się na swoim dziecku i przyszłej żonie i po prostu da mi święty spokój- przyznaje gwiazda.