Wp.pl informuje, że Jacek Rozenek i Roksi Gąska już wybrali termin ślubu, a także miejsce. Para postawiła na bardzo modny ostatnio kierunek - zamierza pobrać się w malowniczej Toskanii. Ślub odbędzie się w przyszłym roku.

- Planują ślub na maj 2019 r. Chcą pobrać się we Florencji, stolicy pięknej Toskanii. To ich ulubione miasto we Włoszech. We Florencji śluby celebrowane są najczęściej w Sala Rossa, Salone dei czy Sala di San Lorenzo. To włoskie odpowiedniki naszych domów weselnych. Teraz wybierają jedno z tych miejsc i to tam powiedzą sobie "tak" - powiedziała osoba z bliskiego otoczenia Roksany w rozmowie z wp.pl.