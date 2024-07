1 z 8

Jak donosi "Twoje Imperium" Jacek Rozenek ma nową dziewczynę. Kim jest nowa miłość aktora? To Roxana Gąska, 25-latka, która pięć lat temu przyjechała do Warszawy z Baranowa, by zostać kosmetyczką. W Warszawie zaczęła poszukiwania pracy jako opiekunka do dzieci i osób starszych, a jak napisała na portalu z ofertami pracy - nie jest jej straszne sprzątanie, gotowanie i robienie zakupów.

Jak wygląda i kim jest nowa dziewczyna Jacka Rozenka?

Ale to było jakiś czas temu, teraz okazuje się że jest na wakacjach z Jackiem Rozenkiem w Bolonii i cieszy się piękną pogodą oraz słońcem. Wrzuca do internetu filmiki z udziałem Rozenka i nazywa go swoim "szczęściem".

Czy to oznacza, że Roxanę i Jacka Rozenka można nazywać oficjalnie parą? Czekamy zatem na ich pierwsze wyjście na salony. A tym czasem zobaczcie jak prezentuje się nowa miłość Jacka Rozenka. To bardzo hot dziewczyna.

