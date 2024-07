Jacek Kurski zabrał głos w sprawie decyzji prezydenta miasta Opole! Władze miasta zdecydowały, że festiwal w tym roku się nie odbędzie. Prezydent wypowiedział umowę Telewizji Polskiej! Cała afera zaczęła się wówczas, kiedy TVP odmówiło występu Kayah podczas jubileuszu Maryli Rodowicz. Władzom stacji ponoć przeszkadzało, że artystka udziela się na manifestacjach KOD-u. Kiedy cała sprawa została nagłośniona, kolejni artyści na znak solidarności z Kayah zaczęli rezygnować z udziału w koncertach na festiwalu.

Z występu w Opolu zrezygnowały prawie wszystkie gwiazdy. Ostatnio zdecydowała też o tym Maryla Rodowicz, której zmarła mama. Prezydent miasta Opole podjął zatem decyzję o tym, że wypowie umowę TVP. Władze miasta podtrzymują jednak, że pomogą w organizacji 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w innym, zbliżonym terminie. Jak to skomentował Jacek Kurski?

Jacek Kurski podkreśla, że nie wszyscy artyści zrezygnowali z występu na festiwalu:

Mam nadzieje, że artyści, do których dotrze prawda, wrócą na festiwal. Wycofało się 19 artystów, a robi się z tego wydarzenie, jakby była ich co najmniej setka. Skala bojkotu nie jest wielka. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy zjednoczeni w czasie festiwalu w nowym terminie, w nowym mieście – mówił Kurski w TVP.

Prezes TVP twierdzi też, że wcale nie protestował przeciwko występowi Kayah.

Nie zabroniłem występu Kayah. TVP nie jest mściwa, nie rozróżnia, czy ktoś jest z KOD czy nie. Jedyna granica to granica godności i poczucie przyzwoitości. Jedyna sytuacja, w której mówimy "stop" to obraza uczuć religijnych, a tutaj do niczego takiego nie doszło – powiedział prezes TVP.