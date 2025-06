Jacek Jeschke dodał nagranie na Instagramie, a fani zobaczyli jego stopy. W sieci rozpętała się afera, sugerująca, że tancerz zmaga się z... grzybicą. Okazuje się, że prawda jest zupełnie inna.

Jacek Jeschke w ogniu krytyki

Jacek Jeschke i Hania Żudziewicz wybrali się na wakacje i korzystają ze słonecznej pogody. Do sieci trafił filmik z ich wyjazdu, a fani zwrócili uwagę na stopy Jacka. Nie od dziś wiadomo, że tancerze mają często problemy z palcami u stóp, ponieważ "pracują nimi" na co dzień. Fanów zdziwił fakt, że paznokcie Jacka Jeschke są czarne i zaczęły się spekulacje, że tancerz ma grzybicę. Wystarczył moment, aby Jacek Jeschke zabrał głos w sprawie:

Sprostowanie szybkie! Te paznokcie wyglądają, jak wyglądają, ale to ze względu na piłkę nożną. Wróciłem do tego sportu, bo wiedziałem, że reprezentacja Polski poszukuje nowych zawodników - przyznał prześmiewczo Jacek.

Okazuje się więc, że stopy Jacka Jeschke nie ucierpiały podczas tańca, a podczas grania w piłkę. Jego czarne paznokcie nie są wynikiem choroby, a najwyraźniej od uderzenia w piłkę stopą.

Rocznica ślubu Jacka Jeschke i Hani Żudziewicz

Dokładnie 3 czerwca 2025 roku Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke świętowali pierwszą rocznicę swojego ślubu kościelnego. Ceremonia odbyła się we Włoszech, 3 czerwca 2024 roku, w obecności 80 najbliższych osób. Tancerze, znani z udziału w „Tańcu z gwiazdami”, zdecydowali się na romantyczny ślub za granicą, co uczyniło to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. Z okazji rocznicy Jacek Jeschke opublikował na swoim Instagramie czarno-białe zdjęcia z ceremonii, opatrując je prostym, ale wymownym podpisem:

Papierowa! ... i niech się nic nie zmienia!

Post wywołał ogromne poruszenie wśród fanów pary, którzy w komentarzach składali życzenia: „Piękni i szczęśliwi, oby tak na zawsze”, „Dużo Miłości i zdrowia dla Was”. Ich miłość i radość z życia rodzinnego zdobyły serca internautów.

