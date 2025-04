Hanna Żudziewicz nie pojawiła się w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerka, a prywatnie żona Jacka Jeschke skupia się teraz na rodzinie i innych projektach, a ostatnio zaskoczyła spektakularną metamorfozą. Okazuje się, że podjęła trudną decyzję i zdecydowała się powiększyć biust. Co ją do tego skłoniło?

Hanna Żudziewicz to uznana polska tancerka specjalizująca się w tańcu towarzyskim. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w wieku sześciu lat, a dzięki ciężkiej pracy osiągnęła najwyższą klasę taneczną "S" w stylach standardowych i latynoamerykańskich. Jest wielokrotną mistrzynią Polski oraz zdobywczynią medali na międzynarodowych turniejach tanecznych. Szeroką rozpoznawalność przyniósł jej udział w programie "Taniec z Gwiazdami".

W życiu prywatnym Hanna jest związana z tancerzem Jackiem Jeschke. Para wzięła ślub w czerwcu 2024 roku we Włoszech i wspólnie wychowuje córkę Różę, która jest prawdziwym oczkiem w głowie swoich rodziców. Po narodzinach córeczki tancerka nie ukrywała, że jej ciało przeszło sporą zmianę. Teraz w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim opowiedziała o powiększeniu piersi. To właśnie na tą operację zdecydowała się kilka miesięcy temu i nie ukrywa, że miała pewne obawy, aby mówić o tym publicznie:

Też się bałam to powiedzieć, ale tak jak Jacek mówił, ja myślałam o tym 10 lat. Jak już byłam narzeczoną, to wiedziałam, że chce poczekać też aż urodzę dziecko. (...) Po ciąży delikatnie to ciało się zmienia, ja nie miałam nigdy dużych piersi, ale po ciąży jeszcze bardziej chciałam przeprowadzić ten zabieg.

przyznała Hanna Żudziewicz