Agnieszka Kaczorowska, znana tancerka i aktorka, po latach przerwy powróciła do programu "Taniec z Gwiazdami" jako trenerka. W 16. edycji show partneruje aktorowi Filipowi Gurłaczowi, a ich występy zdobywają uznanie zarówno jurorów, jak i widzów. Teraz Hanna Żudziewicz zabrała głos w sprawie tego wielkiego powrotu. Co powiedziała w rozmowie z reporterem Party.pl?

Reklama

Hanna Żudziewicz oceniła powrót Agnieszki Kaczorowskiej

Decyzja Kaczorowskiej o powrocie do programu była szeroko komentowana. Wcześniej tancerka deklarowała, że nie wróci do "Tańca z Gwiazdami" jako uczestniczka, rozważając jedynie rolę jurorki. Ostatecznie jednak zdecydowała się ponownie stanąć na parkiecie jako trenerka. ​

W życiu prywatnym Agnieszka Kaczorowska przeżywała trudny okres związany z rozstaniem z mężem, Maciejem Pelą, co ogłosiła w październiku 2024 roku. Mimo osobistych wyzwań, zdecydowała się na powrót do programu, co początkowo spotkało się z mieszanymi reakcjami fanów. Ostatecznie Agnieszka Kaczorowska znów podbiła serca widzów i jej ogromny talent jest doceniany nie tylko przez fanów, ale i jury.

A jak powrót Gwiazdy "Klanu" ocenia Hanna Żudziewicz? Okazuje się, że doskonale się znają, a Hanna podkreśla też, że Kaczorowska trafiła na świetnego partnera tanecznego. Kibicuje im w drodze po Kryształową Kulę?

To jest ciekawa, bardzo fajna para. (...) Ja Agnieszkę znam bardzo, bardzo długo. Kilka edycji razem przetańczyłyśmy. Wróciła z przytupem. Daje radę! przyznała Hanna Żudziewicz.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Hanną Żudziewicz! Co jeszcze ujawniła na temat Agnieszki Kaczorowskiej?

Reklama

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska zatańczyli gorącą sambę