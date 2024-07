Fani Edyty Górniak z niecierpliwością czekają na nową płytę swojej idolki. Prace nad krążkiem trwają już od dłuższego czasu, a póki co światło dzienne ujrzał singiel "Your High", który podbił w wakacje radiowe listy przebojów. Premiera kolejnego ma odbyć się jeszcze w tym roku, a prasa wciąż więcej miejsca poświęca życiu uczuciowemu artystki niż jej planom zawodowym. Przypomnijmy: Górniak skomentowała plotki o romansie z Baronem: "Trudna sprawa"

Reklama

Wielbiciele talentu Górniak liczą też, że Edyta odnowi jeszcze współpracę z Jackiem Cyganem, który jest autorem jej niezapomnianych przebojów z nieśmiertelnym "To nie ja" na czele. Twórca wielu polskich hitów przyznaje, że jest nadzieja na to, że ich drogi zawodowe ponownie się skrzyżują. Póki co, oboje często rozmawiają i pozostają w kontakcie. Nie ukrywa też, że dobrze wspomina czas spędzony z Górniak, a jej album "Dotyk" zajmuje u niego wyjątkowe miejsce.



Na spotkania ze mną w wielu miejscach w Polsce przychodzą fani Edyty i pytają, czy jest jeszcze nadzieja, że jak za dawnych lat zrobimy coś razem. Oczywiście światełko w tunelu się pojawia, ale na razie gdzieś w oddali. Żeby było bliżej, muszą nastąpić sprzyjające okoliczności. Widujemy się z Edytą, dużo i ciekawie rozmawiamy. Obie strony są otwarte na przyszłość (śmiech). Ja dobrze wspominam współpracę z Edytą. To dlatego na honorowym miejscu wisi u mnie platynowa płyta za "Dotyk", który rozszedł się w nakładzie miliona egzemplarzy. Dziś byłaby to trzydziestokrotna platyna. Co tu dużo mówić, Edyta to wielki talent - podkreśla w rozmowie z "Party".

Cygan buntuje się też przeciwko opinii, że Górniak to zmarnowany talent. Jego zdaniem, gwiazdy nie można jeszcze skreślić, bo może nas zaskoczyć.

Nie wkładajmy jeszcze Edyty do zawodowego grobu. Ona wciąż genialnie śpiewa i może nas zawsze czymś zaskoczyć. Nie chciałbym teraz wyjść na cygańskiego wróżbitę, ale powiem tak: każdy ma swoją linię życia. Nie ingerujmy w linię życia Górniak. A co do naszej współpracy, to widzę to tak jak w piosence "To nie ja" - Edyta musi "ogrzać niebo marzeniem"! - zapowiada.

Górniak powinna rozważyć powrót do pracy z Jackiem Cyganem? Byliby w stanie stworzyć coś na miarę "To nie ja"?

Zobacz: Hit Górniak z "Ogniem i Mieczem" miała zaśpiewać inna gwiazda. Rodził się w bólach

Zobacz także

Reklama

Edyta Górniak przed studiem TVP: