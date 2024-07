Za nami pierwszy odcinek programu "Taniec z Gwiazdami". W najnowszej edycji tanecznego show o Kryształową Kulę walczy m.in. Izu Ugonoh. Brat Osi z "Top Model" występuje na parkiecie z Hanną Żudziewicz. Bokser w rozmowie z Party.pl opowiedział o... napięciu erotycznym pomiędzy nim a jego partnerką taneczną. Czym jest dla niego taniec i czy pomiędzy Izu a Hanną pojawiła się chemia?

Nie mogę powiedzieć, że nie ma napięcia erotycznego bo w tańcu tak naprawdę chodzi o to, żeby to pokazać. Ale podchodzimy do tego bardzo profesjonalnie. Ja jestem z tego zadowolony i tak raczej pozostanie- stwierdził uczestnik TzG.