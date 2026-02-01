Od dłuższego czasu fani "Tańca z Gwiazdami" spekulowali, jakie gorące nazwiska pojawią się w najnowszej, 18. edycji tanecznego hitu Polsatu. W sobotę, 31 stycznia, stacja ogłosiła, że o Kryształową Kulę zawalczy m.in. Izabella Miko. Nazajutrz po ogłoszeniu radosnych wieści, artystka pojawiła się w "Halo tu Polsat", gdzie opowiedziała nie tylko o przygotowaniach do programu, swoich zawodowych wyznaniach, ale też zaskoczyła wyznaniem. Nie do wiary, jak wyglądała jej pierwsza praca.

Izabella Miko tak przygotowuje się do "Tańca z Gwiazdami"

Najnowsza, 18. edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami, a produkcja programu powoli odkrywa kolejne karty, zdradzając nazwiska uczestników. W minioną sobotę dowiedzieliśmy się, że w "Tańcu z Gwiazdami" zobaczymy Izabellę Miko, światowej sławy aktorkę, znaną z licznych tanecznych występów, która swoją karierę rozwija w Stanach Zjednoczonych.

W niedzielę, 1 lutego 2026 roku, Izabella Miko gościła w porannym paśmie stacji, gdzie w "Halo tu Polsat" zdradziła, jakie emocje towarzyszą jej podczas przygotowań co "Tańca z Gwiazdami".

Ja się boję, dlatego że ja zaczynałam od tańca. Moją pierwszą miłości był właśnie taniec. - przyznała Izabella Miko w ''Halo tu Polsat''.

Izabella Miko o tańcu: "Po szkole baletowej mam taką schizę..."

To jeszcze nie wszystko. Absolwentka szkoły baletowej, znana z takich produkcji, jak "Planeta Singli 2", "Step Up All In", "Poczuj rytm" czy "Kochaj i tańcz" wspomniała także o początkach swojej kariery w Nowym Yorku.

Byłam w szkole baletowej, tylko to było trzydzieści lat temu, potem grałam w filmacz, w których trochę ten tańczyłam, ale tak naprawdę żeby trenować i tańczyć, to już strasznie dawno nie robiłam tego.

Ja podkreśliła w "Halo tu Polsat" Izabella Miko, jej taneczne doświadczenia są zgoła inne niż przygotowania do tanecznego hitu, "Taniec z Gwiazdami".

Taniec towarzyski od baletu to zupełnie inna bajka i dlatego teraz rozmawiam, że do tańca standardowego takie buty, do tego takie, a ja nie wiem o czym oni mówią. Osoby, które oglądają ''Taniec z Gwiazdami'' tak naprawdę lepiej wiedzą o tym niż ja, więc uczę się tego wszystkiego. Jestem bardzo ambitna i po szkole baletowej mam taką schizę, żeby wszystko perfekcyjnie robić - przyznała Izabella Miko.

Tak wyglądała pierwsza praca Izabelli Miko. Powiedziała to wprost przed kamerami

W najnowszej rozmowie z "Halo tu Polsat" Izabella Miko opowiedziała również o swojej pierwszej pracy.

Czasami jak sobie przypominam, jak to wszystko zaczynałam. Byłam w szkole baletowej w Stanach Zjednoczonych. Miałam 15 lat, nie było łatwo bez rodziców, bez języka tak naprawdę i pieniędzy. Sprzedawałam baterie na Time Square, żeby zarabiać. Miałam stoliczek taki rozkładany i sprezdawałam baterie, bo zrobiłam deala z facetem, który miał sklep. Mówiłam: ''Słuchaj, jak będą kupować baterie, to będę ich wysyłać do ciebie, żeby kupowali nowy aparat'', bo wtedy jeszcze ludzie używali baterii do aparatów. I za każdym razem, jak ktoś kupował, to ja dostawałam 15 procent z tej sprzedaży - wspomniała w ''Halo tu Polsat''.

Jak zdradziła Izabela Miko, by uzyskać darmowe lekcje balety, po godzinach zajmowała się również sprzątaniem w szkole baletowej.

Toalety czyściłam w szkole baletowej, takiej innej, i lustra, żeby dostawać lekcje. Różnie było. - dodała.

Spodziewaliście się tego?

