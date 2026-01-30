Dagmara Kaźmierska, była uczestniczka programu „Taniec z Gwiazdami”, zaskoczyła swoich fanów nowym nagraniem na Instagramie. Po dwóch latach od zakończenia swojego udziału w show postanowiła skomentować swoją przygodę z tanecznym programem. Jej wypowiedź była pełna ironii, autoironii i emocji, a także silnego przekonania, że zasłużyła na zwycięstwo.

Dagmara Kaźmierska żartuje ze swojego udziału w „Tańcu z gwiazdami”

W swoim stylu, bez cenzury, Kaźmierska stwierdziła, że gdyby nie musiała odejść z programu, bez wątpienia wygrałaby całą edycję. Podkreśliła, że miała ogromne poparcie widzów, a „gdyby została, wygrałaby głosami fanów”. Choć formalnie nie sięgnęła po zwycięstwo, medialnie odniosła swój sukces. Przynajmniej tak uważa sama Kaźmierska.

W opublikowanym nagraniu Dagmara Kaźmierska z uśmiechem ogłosiła swoje „zwycięstwo”. W dalszej części podkreśliła, że jej przygoda z programem bardzo dobrze się zaczęła i wciąż czuje się zwyciężczynią.

Kto wygrał „Taniec z Gwiazdami”? Ja! Ja bym wygrała, ale musiałam odejść. Ale jakbym nie odeszła, to bym wygrała. Oczywiście głosami widzów. Bo tak mnie kochaliście powiedziała Kaźmierska.

I na tym kariera telewizyjna utknęła. I tam się wszystko skończyło. No k***a pięknie się zaczęło i pięknie je***ło. Ale nikt nie płacze, dalej wszyscy żyjemy. Czujemy się wygranymi. Oczywiście jakbyśmy nie musieli odejść, to byśmy wygrali, proste i logiczne dodała.

Conan wspiera matkę w żartach z „Tańca z gwiazdami”

W nagraniu towarzyszył jej syn Conan, który z entuzjazmem wtórował matce. Widać, że również i w jego oczach Dagmara Kaźmierska wygrała „Taniec z gwiazdami”.

Niech wszyscy wiedzą, że Kaźmierska wygrała „Taniec z Gwiazdami”. Bez tańczenia dodał syn celebrytki.

W rzeczywistości Kaźmierska nie otrzymała żadnej nagrody, jednak w swoim odczuciu, a także według niektórych internautów, wygrała coś znacznie cenniejszego - sympatię widzów i popularność. Natomiast warto przypomnieć, że obecnie programy telewizyjne z udziałem celebrytki z kryminalną przeszłością są wycofane z emisji.

Gdy przypomniano o tym, że Dagmara Kaźmierska stanęła przed sądem po poważnych oskarżeniach i sąd w 2012 roku skazał ją na 4 lata pozbawienia wolności, na Polsat spadła fala krytyki. Widzowie domagali się usunięcia celebrytki z „Tańca z gwiazdami”. Ostatecznie Kaźmierska sama odeszła z programu.

Dagmara Kaźmierska została została skazana za sześć przestępstw. Chodzi m.in. o czerpanie korzyści materialnych z prostytucji, grożenie pozbawieniem życia, kierowaniem wykonaniem czynu zabronionego, co wynika z akt sądowych Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 22 maja 2012 r., na które powołał się „Fakt”.

Zobacz także: Kaźmierska nie może tego pojąć. Napisała o zazdrości i nienawiści