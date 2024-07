1 z 9

Matka Oli Kisio to swoisty fenomen w polskim show-biznesie. Izabela Skorupa-Kisio zasłynęła bowiem medialnym konfliktem z córką, choć to dzięki niej zaczęła funkcjonować na salonach. Ciężko o imprezę, na której by jej nie było, a tylko nieliczni wiedzą, skąd udaje jej się zdobywać zaproszenia na ekskluzywne eventy. Zdarzały jej się też próby wtargnięcia na niektóre wydarzenia i bez nich. Przypomnijmy: "Zawsze mam zaproszenia! Koleguję się ze Skrzynecką"

Kontrowersyjne wypowiedzi i ekscentryczne zachowanie sprawiło, że Izabelą zaczęły interesować się też media. Do tego stopnia, że jej twarz to również łakomy kąsek dla paparazzi. Ostatnio Kisio-Skorupa była widziana na prywatnej plaży hotelowej w Sopocie, gdzie opalała się w mocno wyciętych stringach i staniku. Co ciekawe, według relacji fotografów, "wślizgnęła" się na plażę bocznym wejściem. Jak widać, stare metody nie przestają działać.

Tak w Sopocie wypoczywała Izabela Kisio-Skorupa: