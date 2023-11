2 z 6

Choć suknia Izabeli Janachowskiej wygląda na białą, to gospodyni programów ślubnych "I nie opuszczę cię aż do ślubu" oraz "W czym do ślubu", wyjaśniła, że kreacja wcale biała nie była. Kolor miał zostać wyraźnie rozjaśniony na zdjęciu. Gwiazda zapewne chciała ubiec krytyczne komentarze hejterów.

- Gotowa na ślub przyjaciół! Malediwy! (Suknia wyszła na zdjęciu wyjątkowo jasno... nie jest biała... tak dla czepialskich) - napisała na Instagramie.

Pod zdjęciem natychmiast pojawiło się mnóstwo wpisów. Czy mimo wyjaśnienia Janachowskiej, pojawiły się negatywne opinie?

Zobacz: Ile włożyć do koperty na ślub? Radzi Izabela Janachowska