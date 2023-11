Izabela Janachowska w rozmowie z Vivą! zdradziła, jak poznała swojego męża. Okazuje się, że para poznała się dzięki wspólnym znajomym. Czy to ona musiała walczyć o miłość Jabłońskiego?

To on znalazł mnie. Mieliśmy tych samych znajomych. Wiele koleżanek opowiadało mi, że powinnam zwrócić na niego uwagę, ale ja w ogóle nie byłam zainteresowana. Byłam singielką i przyzwyczaiłam się do tego stanu. Chociaż czasem – jak każda kobieta – zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak, że wciąż jestem sama. Dopiero jak się z tym pogodziłam i odpuściłam, pojawił się On. Zawalczył i wywrócił życie do góry nogami- zdradziła Janachowska.