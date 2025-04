Izabela Janachowska to znana polska tancerka i ekspertka ślubna. Choć od dłuższego czasu skupia się przede wszystkim na tej drugiej branży, media i fani regularnie wspominają jej wyczyny na parkiecie, a w szczególności udział w "Tańcu z gwiazdami". Wielu wciąż ma nadzieję, że celebrytka jeszcze pokaże co potrafi na parkiecie w Polsacie. Jest na to szansa?

Izabela Janachowska wróci do "Tańca z gwiazdami"?

W latach 2009–2011 Izabela Janachowska pracowała jako trenerka tańca w programie "Taniec z Gwiazdami", gdy ten był jeszcze emitowany na antenie TVN. Jej partnerami tanecznymi byli: Wojciech Medyński, Radosław Majdan, z którym zresztą podejrzewano ją o romans, Przemysław Saleta, Paweł Staliński i Zbigniew Urbański. Następnie, gdy show przeniesiono do Polsatu, Janachowska poprowadziła dwie edycje - dwunastą, pokazaną jesienią 2021 roku i trzynastą rok później.

Fani wciąż jednak wracają pamięcią do czasu, gdy ta królowała na parkiecie. Regularnie pojawiają się spekulacje dotyczące jej ewentualnego powrotu. W rozmowie z naszą reporterką Janachowska usłyszała pytanie o powrót do formatu. Słysząc je, wyraźnie się uśmiechnęła, a nawet poruszyła biodrami. Ostatecznie jednak celebrytka wymijająco odpowiedziała, przyznając jedynie, że jest wielką fanką tego formatu. Zauważyła również, że praca tancerzy w "TzG" nie należy do najłatwiejszych.

Uwielbiam ten program. Mam z nim mnóstwo wspomnień i takich dobrych momentów. Faktycznie już jako tancerka nie byłam tam mnóstwo lat, natomiast z ogromnym szacunkiem patrzę na pracę tancerzy, którą wykonują już naprawdę przez bardzo wiele sezonów, bo muszę przyznać, że praca tancerza w tym programie jest bardzo trudna - przyznała.

Janachowska wspomniała również o swojej roli prowadzącej. Co powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

