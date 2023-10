Wczorajsza informacja o tym, że Dorota Gardias zmaga się z nowotworem piersi zmroziła fanów pięknej pogodynki, prezenterki oraz wszystkich widzów TVN. Wiadomo, że za dwa tygodnie gwiazda będzie miała operację usunięcia guza. Wszyscy trzymają kciuki, by choroba jak najszybciej ustąpiła. Wśród nich jest również jurorka "Tańca z gwiazdami" Iwona Pavlović. Dorota Gardias wygrała jedną z edycji tego tanecznego show.

Iwona Pavlović wspiera Dorotę Gardias

W rozmowie z magazynem "Party" Dorota Gardias opowiedziała o zaskoczeniu jakim była dla niej diagnoza. Czuła wprawdzie delikatny ból w piersi, ale nie przypuszczała, że to coś poważnego. Podczas badania okazało się, że piękna prezenterka ma centymetrowy guz.

Gdy usłyszałam, że to nowotwór i jak najszybciej trzeba zrobić operację, życie przeleciało mi przed oczami – mówi Gardias dwutygodnikowi.

Na szczęście rokowania są dobre. W końcu września czeka ją operacja. Za pośrednictwem "Party" Dorota Gardias apeluje do wszystkich pań, by się badały.

Róbcie je i nie ignorujcie żadnych niepokojących symptomów, bo mamy dla kogo żyć – zaapelowała Gardias.

W trudnym momencie może liczyć na wsparcie rodziny, bliskich, przyjaciół i znajomych. Informacja o chorobie pogodynki, a niegdyś zwyciężczyni "Tańca z gwiazdami" poruszyła bodaj najbardziej znaną jurorkę show, Iwonę Pavlović.

Aż się zdenerwowałam, przepraszam - mówi naszej reporterce. - Dorotko, wysyłam Ci serce, bardzo dużo miłości i dobrej energii. Pamiętaj, że sobie z tym wszystkie radzimy.

Jak dodała, ma nadzieję, że Gardias jest w dobrych rękach, a jeśli nie - służy radą i pomocąa. Dodała, że sama regularnie się bada i dba o to, by nie zapomnieć o kolejnej wizycie. Zobaczcie, co jeszcze nam powiedziała Pavlović.

Dorota Gardias wygrała 9. edycję programu, gdy emitowany był jeszcze w TVN. Tańczyła wówczas z Andrejem Mosejcukiem. Ivona Pavlović również wtedy była jednym z jurorów.