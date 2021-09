Dorota Gardias dziękuje fanom! "Wszystko będzie dobrze… wiem to" Jak  się czuje przed operacją?

Dorota Gardias bardzo poważnie przeszła COVID-19 . Gwiazda TVN trafiła do szpitala, gdzie podawany był jej tlen. Na szczęście te trudne chwile pogodynka ma już za sobą - wróciła już do domu i obowiązków zawodowych. Jak się jednak okazało, po powrocie ze szpitala, sąsiedzi omijają Dorotę Gardias szerokim łukiem! Pogodynka jednak nie żywi do nich urazy. Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Dorota Gardias opowiedziała o dolegliwościach po zarażeniu koronawirusem. "Ból w płucach, duszności i kłopoty z oddychaniem" Sąsiedzi Doroty Gardias unikają z nią kontaktu! "Omijają mnie szerokim łukiem". Ostatnie tygodnie były dla Doroty Gardias niezwykle trudne. Pod koniec września piękna pogodynka trafiła do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem. Niestety gwiazda TVN miała szereg poważnych dolegliwości, dlatego nie obyło się bez hospitalizacji. Dorota Gardias musiała mieć również podawany tlen. Jak wyznała w w programie "Super Expressu" - "Gwiazdy bez maski", miała ogromny ból w klatce piersiowej oraz wiele innych objawów, które były bardzo uciążliwe. Miałam ból mięśni, pleców, tkliwość skóry, bolał mnie brzuch, narządy wewnętrzne, a to co było totalną dla mnie nowością jeśli chodzi o odczucia bólu , to nie mogłam ruszać oczami, bo dosłownie bolały mnie mięśnie oka - powiedziała w programie "Super Expressu" - "Gwiazdy bez maski", Dorota Gardias. Po miesiącu walki o zdrowie, Dorota Gardias wróciła do pracy! Tą szczęśliwą wiadomością, podzieliła się również ze swoimi fanami. Po miesiącu nieobecności pierwszy dyżur w poranku #wstajesziwiesz @tvn24.pl TĘSKNIŁAM !!! Cieszę się, że już mogę tu być. Ale się...