18. edycja "Tańca z gwiazdami" od miesięcy wywołuje w mediach poruszenie. W minioną niedzielę widzowie Polsatu na żywo mogli obejrzeć premierowy odcinek programu w wiosennej odsłonie. Choć emocje po debiutanckich prezentacjach gwiazd jeszcze nie opadły, Natsu już teraz postanowiła podgrzać atmosferę i zdradzić szczegóły dotyczące kolejnego odcinka.

Natsu szczerze o swoim debiucie w "Tańcu z gwiazdami"

Natalia "Natsu" Karczmarczyk od początku typowana była jako jedna z faworytek najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Debiut na parkiecie programu nie okazał się jednak spełnieniem jej marzeń. Gwiazda zebrała niskie noty od jury, a także krytyczne komentarze od widzów.

Dwa dni po emisji pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" Natsu zabrała głos na swoim profilu na Instagramie i odniosła się do surowych ocen. Nie zabrakło też podziękowań dla głosujących fanów oraz nadziei na widoczną poprawę w kolejnym tańcu.

Kochani, pierwszy odcinek za nami! Jurorzy byli dość surowi, za to Wy byliście niesamowici! Dziękujemy za każdy głos. Przyjmujemy oceny na klatę i w kolejnym odcinku damy z siebie jeszcze więcej. Mam nadzieję, że mimo ciężkich początków zobaczycie progres napisała Natsu.

Gwiazda zdradziła przy okazji wieści na temat kolejnego odcinka.

Natsu wyjawia prawdę o drugim odcinku "Tańca z gwiazdami"

Natsu nie tylko podziękowała swoim fanom za wsparcie, lecz także poinformowała ich, jaki taniec zobaczą oni w jej wykonaniu w nadchodzącym odcinku. Wiadomo było, że razem z Wojciechem Kuciną po przetańczeniu latynoamerykańskiego jive'a będą musieli wziąć na warsztat jeden ze standardowych tańców. Teraz gwiazda zdecydowała się zdradzić szczegóły.

Hej kochani, (...) chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj trenujemy już do drugiego tańca i tańczymy tango, więc pójdziemy w tango w niedzielę! No więc już dzisiaj się czuję lepiej, bo nie ukrywam, że byłam troszeczkę smutna w pierwszym odcinku, natomiast teraz jest dobrze. No i zobaczymy, jak mi pójdzie w tańcu standardowym, bo to jest trochę inny przypadek, prawda? zwróciła się do Wojtka Natsu.

Po wyjaśnieniu tancerza, że tango różni się od żywiołowego jive'a przede wszystkim ramą oraz charakterem tańca standardowego, gwiazda z dystansem szybko podsumowała:

Jestem sztywniarą, więc może w końcu to drewno mi się przyda. Słuchajcie, mam nadzieję.

Będziecie kibicować Natsu i Wojtkowi w kolejnym odcinku?

